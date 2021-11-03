Последствия обвала на Краснопресненской набережной Москвы устранят в ближайшее время

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Последствия обвала грунта на Краснопресненской набережной Москвы, который произошел накануне, устранят в ближайшее время. Об сообщили ТАСС в среду пресс-службе компании Capital Group.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что на Краснопресненской набережной в Москве обвалился грунт на площади в 1,2 тыс. кв. м.

"Вечером 2 ноября возле строительной площадки Capital Towers со стороны Проектируемого проезда произошла аварийная ситуация, связанная с изливом грунтовых вод. Это природное явление", - отмечает компания.

Были оперативно проведены противоаварийные мероприятия. Произошедшее не задело и не оказало влияния на пятно застройки жилых башен. "В настоящий момент уже ведутся восстановительные работы: дорожное покрытие и ограждение в этом месте будут восстановлены в ближайшее время", - говорится в сообщении.