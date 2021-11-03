Через приложение "Моя Москва" теперь можно одновременно оплачивать все счета

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Пользователи мобильного приложения "Моя Москва" теперь могут оплачивать несколько счетов одновременно. Сюда входят платежи за жилищно-коммунальные услуги, детский сад, интернет и многое другое, сообщается в среду на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Если раньше оплачивать счета нужно было по отдельности, переходя из одной категории в другую или поэтапно выбирая платежи, то сегодня достаточно перейти в раздел "Мои платежи" и выбрать один или все счета, найденные приложением на основе данных в профиле. Благодаря новой функции в мобильном приложении "Моя Москва" горожане могут оплачивать счета за детский сад, домашний телефон и интернет, электроэнергию и штрафы за парковку одновременно", - отметили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Общий платеж нужно подтвердить лишь один раз. Раньше такая функция была доступна только на портале mos.ru. Теперь пользователю достаточно зайти в раздел "Мои платежи", выбрать счета и произвести оплату банковской картой. Ее реквизиты можно сохранить, чтобы в следующий раз не вводить их заново. Все данные карты надежно защищены. Все квитанции сохраняются на странице "История платежей". Чтобы распечатать их, скачать или отправить на электронную почту, нужно нажать на название счета и раскрыть детальную информацию.

Раздел "Мои платежи" появился в мобильном приложении "Моя Москва" в январе прошлого года. Система автоматически находит все начисления пользователя по той информации, которую он указал в своем профиле или в личном кабинете на портале mos.ru. Количество счетов, оплаченных через этот сервис, с начала года увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

"Моя Москва" - официальное мобильное приложение портала mos.ru, которое заработало в начале 2019 года. Жители столицы установили его более 3 млн раз, а воспользовались сервисом свыше 14 млн раз. Активная аудитория приложения - 750 тыс. пользователей в месяц. Год назад приложение "Моя Москва" завоевало серебро на международном конкурсе Всемирной организации умных устойчивых городов (WeGO) Smart Sustainable City Awards в номинации "Эффективность правительства". Эта премия присуждается лучшим проектам в сфере электронного управления и вручается раз в три года.