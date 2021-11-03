Все автовокзалы Москвы подключили к бесплатному интернету

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Международные автовокзалы Саларьево, Южные Ворота и Северные Ворота, а также автостанции Варшавская и Орехово в Москве подключены к бесплатному Wi-Fi. В общей сложности там установили 48 хот-спотов, сообщается в среду на информационном портале мэра и правительства столицы.

"Все автовокзалы и автостанции столицы теперь подключены к бесплатному Wi-Fi. Воспользоваться им можно на международных автовокзалах Саларьево, Южные Ворота и Северные Ворота, а также на автостанциях Варшавская и Орехово. Последним к беспроводному интернету подключился Центральный автовокзал - самый большой в Европе, он может принимать до 2,5 тыс. пассажиров в сутки", - говорится в сообщении.

Ежедневно городскими автовокзалами и автостанциями пользуются 40 тыс. человек. "Сегодня бесплатный Wi-Fi есть в метро, на наземном транспорте, а также в поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. Автовокзалы стали очередным транспортным объектом, куда распространился этот популярный и уже привычный сервис", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что сегодня столичная сеть Wi-Fi - крупнейшая в Европе: она объединяет более 21,5 тыс. точек доступа. "Сейчас мы установили хот-споты на всех автостанциях и автовокзалах города. Это позволит тысячам людей, которые ежедневно бывают на этих транспортных объектах, получать необходимую информацию в любой момент и с комфортом проводить время в ожидании рейса", - добавил глава департамента.

Точки доступа к бесплатному интернету есть в парках и на улицах в пределах Садового и Третьего транспортного кольца, в студенческих общежитиях, детских спортивных учреждениях, учреждениях культуры, в том числе в театрах и библиотеках, а также в социальных учреждениях и бесплатных коворкингах для предпринимателей. За период с сентября 2020 по август 2021 года в Москве установили около 1700 хот-спотов. Узнать о том, где можно подключиться к бесплатному Wi-Fi, можно на специальной интерактивной карте mos.ru.