Движение на зеленой ветке московского метро восстановили после проверки поезда

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена введено в график после проверки одного состава. Об этом сообщается в среду в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter.

"Движение на Замоскворецкой линии (2) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на центральном участке зеленой ветки столичной подземки были временно увеличены интервалы движения поездов для проверки одного состава.