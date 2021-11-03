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Движение на зеленой ветке московского метро восстановили после проверки поезда

На центральном участке зеленой ветки столичной подземки были временно увеличены интервалы движения поездов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Движение поездов на центральном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена введено в график после проверки одного состава. Об этом сообщается в среду в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter.

"Движение на Замоскворецкой линии (2) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на центральном участке зеленой ветки столичной подземки были временно увеличены интервалы движения поездов для проверки одного состава.

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