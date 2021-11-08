В Москве отремонтируют памятник Муслиму Магомаеву

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Памятник певцу Муслиму Магомаеву, который был открыт в 2011 году в центре Москвы, будет отремонтирован, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Памятник Муслиму Магомаеву в центре Москвы отремонтируют. Сейчас специалисты составляют полный перечень необходимых процедур. Столичный департамент культурного наследия планирует провести работы в 2022-2023 годах. Монумент из бронзы установили в сквере между Большой Никитской и Тверской улицами 10 лет назад. Тогда сквер был безымянным, а сейчас назван в честь Магомаева", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, за минувшее десятилетие на поверхности монумента появились различные дефекты и загрязнения. Теперь специалистам предстоит не только устранить их, но и привести в порядок патину - благородный налет на бронзе.

Памятник создали скульптор Александр Рукавишников и архитекторы Игорь и Данка (Йорданка) Воскресенские. Бронзовая фигура певца в полный рост находится на высоком постаменте из полированного габбро-диабаза. На лицевой стороне постамента врезными буквами выполнена простая посвятительная надпись: "Муслим Магомаев".

"Памятник планируют предварительно промыть со специальными чистящими средствами, а затем уплотнить рыхлую патину - благородный налет, образующийся на окислившейся бронзе. Иногда он распределяется неравномерно, в таких случаях специалисты корректируют его. В конце и скульптуру, и постамент покроют защитным составом на основе синтетического воска, он убережет поверхности от негативного воздействия осадков. Каменное ограждение памятника помоют и расчистят, восстановят тонировку посвятительных надписей", - отмечается в сообщении.

Муслим Магомаев (1942-2008) - прославленный эстрадный и оперный певец (баритон), актер, композитор, народный артист СССР. В 1960-1970-е годы его популярность была безграничной. Он выступал перед многотысячными стадионами, гастролировал по всей стране и за рубежом, пластинки с его песнями выходили огромными тиражами.