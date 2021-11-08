Москвичи смогут проголосовать за благоустройство улиц на портале "Активный гражданин"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Серия голосований о благоустройстве улиц и парков Москвы пройдет на платформе "Активный гражданин". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Завершив сезон благоустройства текущего года, мы приступаем к формированию планов на следующий - 2022-й год. <…> По программе "Мой район" планируем благоустроить тысячи дворов, скверов и природных территорий в жилых районах. Многие проекты включены в план будущего города по просьбам москвичей. В ближайшие недели на платформе "Активный гражданин" пройдет серия голосований, в ходе которых жители города смогут высказать свое мнение по проектам благоустройства конкретных улиц и парков", - написал Собянин.

Он уточнил, что в план будут включены улицы и парки, расположенные по всей территории Москвы - от Хрустального переулка в двух шагах от Кремля до Битцевского леса на юго-западе и поймы реки Яузы на северо-востоке. По итогам голосований будет принято окончательное решение о формировании программы создания качественной городской среды на 2022 год.

По словам мэра, специалисты долго обсуждали концепцию благоустройства природно-исторического парка Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. Основная центральная часть парка останется естественной заповедной зоной, а активные виды отдыха будут сконцентрированы на территориях, прилегающих к жилым районам и транспортным магистралям.

"Центральный природный парк станет местом для тихих прогулок по лесным тропам и уединенного отдыха в близком контакте с природой. Общая длина прогулочных маршрутов составит порядка 5 км. В северной части Покровского-Стрешнева будет расположен эколого-просветительский парк. Тоже природная территория, но - в отличие от заповедной центральной зоны - рассчитанная на более интенсивное посещение людей", - уточнил Собянин.

Он добавил, что основная инфраструктура для занятий спортом будет сконцентрирована в северо-восточной части парка - вдоль Ленинградского шоссе. В спортивном парке планируется устроить беговую дорожку со специальным покрытием, создать экстрим-парк, зоны воркаута и большое спортивное ядро. Предусмотрена реорганизация открытых теннисных кортов в крытый теннисный центр.