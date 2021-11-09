Москвичи пожертвовали более 10 млн рублей через сервис mos.ru

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Жители Москвы пожертвовали более 10 млн рублей через благотворительный сервис на mos.ru. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Более 10 млн рублей пожертвовали пользователи благотворительного сервиса на портале mos.ru. Адресные взносы перечислены столичным некоммерческим организациям, подключенным к сервису, - сегодня их 55. Помощь оказали свыше 15,6 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова, в сентябре сумма взносов за месяц впервые превысила 1 млн рублей, а уже в середине октября только за одну из отчетных недель пользователи благотворительного сервиса mos.ru перевели свыше 600 тыс.

"Это стало возможным в том числе благодаря непрерывному развитию сервиса. Так, создание витрины фондов позволило объединить ключевую информацию, необходимую для выбора пользователя при пожертвовании, на главной странице сервиса. Выбрать адресата и направить сумму можно без перехода на отдельную страницу фонда", - сказал он.

С октября пользователи сервиса получили возможность перевести пожертвование без авторизации: достаточно выбрать благотворительную программу и нажать кнопку "Помочь". Эту опцию подключили уже 54 фонда.

Также по просьбе представителей благотворительных организаций в сервисе появилась возможность подключить автоплатеж. После оформления первого взноса система предложит настроить интервал регулярных пожертвований. Пользователь может выбрать день недели или месяца, когда будет списываться конкретная сумма на определенный благотворительный проект.

О сервисе

Благотворительный сервис запущен на mos.ru в октябре 2020 года столичным департаментом информационных технологий совместно с комитетом общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты города Москвы. В июне этого года сервис признан лучшим социальным проектом за большой вклад в развитие системы адресной помощи нуждающимся в рамках форума "Лучшие социальные проекты России", а также удостоен премии CIPR Digital в номинации "Лучший цифровой сервис".