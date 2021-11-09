На ВДНХ в Москве проведут бесплатные экскурсии в честь Всемирного дня науки

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Всемирный день науки отметят на ВДНХ в Москве 10 ноября. В этот день будут организованы тематические экскурсии в центрах "Космонавтики и авиации" и "Слово", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Узнать о традициях и быте древнерусских семей, разобрать состав ракетного топлива, почитать настольную книгу любого образованного юноши времен Петра I и понять, кого берут в космонавты, - все это можно сделать на ВДНХ 10 ноября, во Всемирный день науки", - говорится в сообщении.

В этот день центры "Космонавтика и авиация" и "Слово" откроют свои двери и проведут экскурсии, посвященные истории, литературе, химии, физике и другим научным дисциплинам. Для их посещения надо предварительно зарегистрироваться в онлайн-формате. При посещении центров необходимо предъявить QR-код вакцинированного или переболевшего либо выданный после отрицательного ПЦР-теста. Дети до 14 лет могут посещать музеи в сопровождении взрослых, имеющих QR-код, подростки от 14 до 18 лет - без QR-кода и без сопровождения.

"В 13:00 и 17:00 гостей центра "Космонавтика и авиация" ждет экскурсия "Спутники. Земля из космоса". На ней расскажут о применении спутниковых технологий в сельском хозяйстве, исследованиях грозовых разрядов в атмосфере и методах изучения поверхности океана", - говорится в сообщении.

В 15:00 в этом же центре можно будет присоединиться к познавательной прогулке "Химия и космос". Экскурсанты узнают, что содержится в составе ракетного топлива, каким образом космические аппараты защищают от солнечного излучения, как функционирует система охлаждения космических станций и почему химия облегчает быт космонавтов на орбите.