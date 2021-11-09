Северный участок парка "Яуза" площадью 60 га благоустроят в Москве в 2022 году

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Специалисты благоустроят северный участок парка "Яуза" в Москве в 2022 году. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"В 2022 году мы продолжим многолетний проект комплексного благоустройства "Парка Яуза" - огромного зеленого массива на северо-востоке Москвы. На очереди - северный участок будущего парка от МКАД до улицы Енисейская общей площадью 60 га", - написал мэр.

Разработке концепции благоустройства предшествовал онлайн-опрос местных жителей, в котором приняла участие 1 тыс. человек. Многие из них указали на недостаточную связанность территории, плохое состояние прогулочных и велосипедных дорожек, нехватку современных спортивных и досуговых объектов.

"Проект благоустройства учитывает эти пожелания москвичей. В парке будут созданы качественные беговые и велосипедные маршруты. В пойме реки будет проложена экотропа. Между берегами - наброшены дополнительные мостики", - написал Собянин.

Он добавил, что в планах - обустроить общественную площадь с амфитеатром и кафетерием. Продолжением этой зоны станет центр активного долголетия, где москвичи старшего поколения найдут для себя много интересного и полезного.

"В парке станет больше зелени за счет высадки нескольких тысяч деревьев и кустарников, устройства цветников и газонов. Комфортный променад обеспечат не только удобные тропинки, но и скамейки, фонари. Вечернюю красоту живописной поймы реки подчеркнут сотни светильников архитектурно-художественной подсветки", - пояснил он.