К заливке самого большого катка Москвы приступили на ВДНХ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Специалисты приступили к заливке катка на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

"На ВДНХ приступили к заливке самого большого катка в столице. Для намораживания льда на Главной аллее было уложено более 504 км труб, что сопоставимо с расстоянием от Москвы до Вологды", - рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков, чьи слова приводятся в сообщении.

В пресс-службе добавили, что из-за необычной формы катка в виде золотого ключика в его устройстве используются айсматы - трубные охлаждающие системы, а также гибкие трубы. На прямых участках установлены айсматы, на изогнутых - гибкие трубы, уложенные рядами. Общая площадь катка с инфраструктурой составляет 53 тыс. кв. м, площадь искусственного ледового покрытия - 20,5 тыс. кв. м.

"Основными элементами катка являются: большой круг (весь периметр катка); четыре пункта проката на основном катке (№ 1-3, экспресс-прокат); детский каток площадью 900 кв. м, оборудованный отдельным входом и пунктом проката № 4; бизнес-павильон; "Аллея влюбленных" (внутренний круг фонтана "Дружба народов"); пешеходный мост "Северное сияние"; ключевой арт-объект в партере фонтана "Каменный цветок", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что каток ВДНХ начнет принимать посетителей в конце ноября. Одновременно ледовая площадка сможет вместить 4,5 тыс. посетителей. Для обеспечения безопасности и комфорта гостей каток будет работать при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.