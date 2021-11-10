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Движение транспорта на проспекте Мира восстановлено после ДТП с тремя авто

Движение по проспекту было затруднено в обе стороны

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта на проспекте Мира в Москве восстановлено после столкновения трех машин. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение восстановлено", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на проспекте Мира у дома 44 столкнулись три автомобиля, из-за чего движение по проспекту было затруднено в обе стороны.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека, которые госпитализированы с различными травмами. Водитель автомобиля BMW попытался совершить перестроение через несколько полос дороги, но не справился с управлением и столкнулся с автомобилями, движущимися в попутном и встречном направлениях. В одном из автомобилей, в который врезался BMW, находилась актриса Елена Сафонова.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

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