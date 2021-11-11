Реставрация старинного скотного двора усадьбы Виноградово началась в Москве

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Реставрация старинного скотного двора со складами в усадьбе Виноградово 1912 года постройки началась в Москве. Памятник входит в ансамбль объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Виноградово", сообщила в четверг пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

"Скотный двор со службами в усадьбе Виноградово был выстроен в 1912 году при последних владельцах имения. Историки предполагают, что для этих работ был привлечен знаменитый архитектор Жолтовский. Здание - интересный пример сельской хозяйственной постройки начала ХХ века, в оформлении которой использованы неоклассические элементы.<…> Начавшаяся реставрация пройдет под контролем Мосгорнаследия, работы займут порядка двух лет", - приводятся слова главы департамента Алексея Емельянова.

Памятник расположен по адресу: Дмитровское шоссе, д. 169, корп. 17 в северо-западной части хозяйственного комплекса, на границе усадьбы. Во время работ реставраторы демонтируют все поздние наслоения, раскроют заложенные дверные и оконные проемы, воссоздадут столярные элементы по историческим фотографиям. Кроме того, будут полностью приведены в порядок фасады и интерьеры памятника. С запада к зданию скотного двора примыкает построенная в советское время и действующая по сей день водонапорная башня. Проектом также предусматривается ее сохранение.

История усадьбы Виноградово

Первые сведения о деревне Виноградово относятся к 1623 году, когда ею владел думный дворянин Гаврила Григорьевич Пушкин, предок великого русского поэта А.С. Пушкина. Семья Пушкиных владела селами Виноградово и Заболотье в течение века. В 1758 году Виноградово купил обер-прокурор Сената А. И. Глебов, и к 1760 году сложилось основное ядро усадебного ансамбля - был разбит регулярный парк с прудами и сооружен ряд усадебных строений. В конце XVIII - начале XIX века в Виноградово был возведен весь комплекс усадебных построек: оранжереи, парники, теплицы, скотный двор, каретные сараи, конюшни, погреба, амбары.

Следующий строительный период относится к концу XIX века. В 1885 году имение купила жена московского купца Е. И. Бучумова. В парке были построены дачи для москвичей, а леса, поля и луга сданы в аренду крестьянам. В 1905 году главный дом усадьбы сгорел. В 1911 году от Бучумовых Виноградово перешло к Эмме Максимовне Банза и ее сыну Р. В. Герману. Дачи были снесены, а в усадьбе сооружены два новых дома - для старшего поколения (в 1911 году построен "дом Банзы") и для младших членов семьи (в 1912 году - "дом Германа").

Обновление архитектурного ансамбля было связано и с устройством в усадьбе крупного хозяйства с клубничными плантациями и животноводческим комплексом. Также в этот период были построены конный и скотный дворы, клуб-кинематограф для рабочих, контора, заново оформлен въезд в усадьбу.