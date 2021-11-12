В Москве учредили награду "Золотой знак ВДНХ" за вклад в развитие главной выставки страны

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Награду "Золотой знак ВДНХ" за достижения и существенный вклад в развитие выставки учредили в Москве. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Золотой знак ВДНХ" представляет собой медаль, на одной стороне которой изображен монумент "Рабочий и колхозница", а на другой - арка главного входа с логотипом выставки. Решение о ее вручении будет принимать наградной комитет. <...> Традиция поощрять мастеров своего дела и целые трудовые коллективы за успехи и передовые разработки существовала на ВДНХ с 1939-го до 1990-х годов", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, получить медаль, как и раньше, смогут отдельные специалисты и организации, например резиденты выставки.

"Награда будет присуждаться за применение на ВДНХ новаторских решений и технологий, реализацию значимых проектов в сфере культуры, образования, досуга, спорта, ландшафтно-паркового оформления", - пояснила она.