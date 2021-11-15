В Москве благоустроят Хрустальный переулок в 2022 году

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Специалисты благоустроят Хрустальный переулок в Москве в 2022 году. Об этом в понедельник написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Небольшая улочка между Гостиным двором и Средними торговыми рядами, связывающая Ильинку и Варварку. В обычное время она была местом активного движения людей и машин. Но последние годы Хрустальный переулок фактически выпал из городского пространства в связи с комплексной реконструкцией Средних торговых рядов. В этом году планируется завершение этих работ, и в обновленном памятнике архитектуры разместятся музеи Московского Кремля", - написал мэр.

Работы по благоустройству Хрустального переулка планируется провести в 2022 году.

"Планируется восстановить одностороннее движение в сторону Варварки и организовать несколько парковочных карманов для машин. Но большая часть городского пространства будет отдана пешеходам. Широкие гранитные тротуары по обеим сторонам Хрустального переулка сделают прогулки максимально комфортными для всех категорий горожан. Чтобы не загромождать проход лишними препятствиями, уличные фонари будут размещены на фасадах Гостиного двора", - написал мэр.

Он добавил, что высказать свое мнение о проекте благоустройства Хрустального переулка можно на платформе "Активный гражданин".