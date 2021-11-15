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Билеты на междугородние автобусы теперь можно купить на Павелецком вокзале

Касса может стать запасным вариантом для тех, кто опоздал на свой поезд и ищет альтернативный маршрут

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Кассу с билетами на междугородние автобусы по всем направлениям открыли на Павелецком вокзале в Москве. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Билеты на любые маршруты междугородних автобусов теперь можно купить на Павелецком вокзале. Специальную кассу установили у выхода из метро к поездам Павелецкого направления", - говорится в публикации.

Там отмечается, что новая касса должна стать "запасным вариантом для тех, кто опоздал на свой поезд и ищет альтернативный маршрут". "А еще так станет меньше нелегальных перевозчиков, которые часто предлагают "подкинуть" возле ж/д вокзалов", - заключается в посте.

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