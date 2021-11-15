В нескольких округах Москвы планируют открыть волонтерские штабы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют открыть волонтерские штабы в нескольких округах столицы. Их открытие запланировано на конец 2021 года - начало 2022 года, сообщила в понедельник председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

На данный момент в столице работает ресурсный центр "Мосволонтер". Новые учреждения должны стать дополнительными точками сбора для добровольцев города.

"Мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы у нас в округах появились волонтерские точки притяжения. Таким образом "Мосволонтер" будет не единственной точкой, которая будет собирать волонтеров на какие-то мероприятия. До конца этого года и в начале следующего года мы планируем открыть несколько таких добрых мест в Москве", - сказала Драгунова на онлайн-заседании Общественной палаты Москвы и волонтерского движения.

Она добавила, что на данный момент идет подбор мест для данных учреждений.

"Еще у нас в планах открытие центра в Вешняках, который как раз был передан нам. У нас будет целый центр 11 тыс. кв. метров. Он так и будет называться - "молодежный волонтерский центр", - уточнила Драгунова.

По ее словам, это здание является бывшим кинотеатром. На данный момент специалисты приступили к разработке концепции будущего молодежного центра в Вешняках.