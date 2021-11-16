Расписание электричек Павелецкого направления МЖД изменится во второй половине ноября

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Расписание некоторых электричек и аэроэкспрессов Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) изменится во второй половине ноября в связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры, сообщила во вторник пресс-служба МЖД.

"Во второй половине ноября изменится расписание нескольких электричек Павелецкого направления МЖД и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово. Так, 17 - 19 и 22 - 23 ноября железнодорожники проведут ремонт контактной сети на участке Ступино - Кашира. С 20 по 26 ноября, преимущественно в ночное время, с 22:00 до 06:30 пройдут работы по укладке более 2 км бесстыкового пути и замене стрелочного перевода на участке Домодедово - Бирюлево-товарная", - говорится в сообщении.

Также с 17 по 26 ноября у некоторых электричек Павелецкого направления и с 20 по 26 ноября у нескольких аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

"C 17 по 23 ноября электричка № 6059 Москва - Ожерелье (отправлением в 10:40) проследует до станции Жилево, а № 6066 Ожерелье - Москва (в 15:19) отправится со станции Жилево в 15:55. С 20 по 23 ноября из расписания вывели два аэроэкспресса: № 7173 Москва - Аэропорт Домодедово (отправлением в 22:30), № 7176 Аэропорт Домодедово - Москва (в 23:02) и один электропоезд № 6623 Москва - Домодедово (в 19:18). Поезд № 6412 Барыбино - Москва (в 17:53) проследует укороченным маршрутом - до станции Домодедово", - уточнила пресс-служба.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".