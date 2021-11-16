Более 1,3 тыс. ледовых катков планируется открыть в Москве этой зимой

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. ледовых площадок с натуральным и искусственным покрытиями будут работать в Москве этой зимой. Самые большие катки откроют в конце ноября в парке Горького и на ВДНХ, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) города Москвы.

"Инспекторы ОАТИ проверят готовность катков с искусственным покрытием к зимнему сезону. Всего в столице откроется более 150 таких катков, они могут функционировать при температуре до 10 градусов. <...> Всего в столице планируется открыть более 1,3 тыс. ледовых площадок", - сообщили в пресс-службе.

В ОАТИ уточнили, что в парке Яуза, в районе Ростокино, каток уже начал работать и принимать посетителей ежедневно с 09:00 до 19:30. Катки с натуральным покрытием начнут функционировать в Москве с приходом климатической зимы, когда на земле сформируется снежный покров, а температура воздуха составит минус 5 градусов и ниже. Они также будут проверены инспекторами объединения.

"Катки - важные объекты зимнего отдыха, которые ежегодно объединяют жителей и гостей столицы. Инспекторы объединения постоянно проводят мониторинг их состояния, проверяют на соответствие правилам устройства и содержания мест для занятий по физической культуре и спорту. Лед на катках всегда должен быть очищен от снега, иметь гладкую поверхность без трещин", - отметил начальник столичного ОАТИ Александр Ларин, чьи слова приводит пресс-служба.

В ОАТИ уточнили, что толщина льда для катания должна составлять не менее 10 см. Кроме того, инспекторы проверят катки на обеспеченность соответствующей инфраструктурой: на наличие пунктов проката и заточки коньков, санитайзеров в раздевалках, медицинских кабинетов, раздевалок, туалетов, мест для приема пищи. Также раздевалках должны быть установлены санитайзеры.