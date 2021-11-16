Культурное пространство "ГЭС-2" в Москве открыло онлайн-регистрацию посетителей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Постоянная площадка фонда V-A-C в России Дом культуры "ГЭС-2", который открывается в Москве 4 декабря, начал онлайн-регистрацию посетителей, сообщили во вторник в пресс-службе учреждения.

"Дом культуры "ГЭС-2", открытие которого состоится 4 декабря, начинает онлайн-регистрацию посетителей. Вход в здание, а также на выставки и большинство мероприятий будет бесплатным. Мы заботимся о комфортном и безопасном пребывании в Доме культуры, поэтому во избежание очередей доступ в "ГЭС-2", который будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00, будет осуществляться по предварительной регистрации на сайте", - говорится в сообщении.

Дом культуры "ГЭС-2" открывается сезоном "Санта-Барбара". Как не поддаться колонизации?", который продлится до 13 марта 2022 года. Его ключевым событием является продолжительный перформанс "Санта-Барбара". Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона". В течение ста дней исландский художник Рагнар Кьяртанссон вместе с режиссером Асой Хельгой Хьорлейфсдоттир и московской съемочной группой будет переснимать одноименный сериал на русском языке в центральном пространстве "ГЭС-2" - на Проспекте.

Одновременно с этим в здании будет разворачиваться художественный проект "Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях", объединивший выставку, выступления стендап-комиков, танцевальную процессию и ночной рейв. Рагнар Кьяртанссон и Ингибьорг Сигурьонсдоттир курируют еще одну выставку - "В Москву! В Москву! В Москву!", в которой Кьяртанссон выстраивает диалог между своими работами и произведениями других авторов, российских и зарубежных.

Как рассказали в пресс-службе, первый сезон Дома культуры сопровождает масштабная публичная программа, в которую входят различные по формату мероприятия - от физкультурных воркшопов, фестиваля игр и вотчинг-групп до лекций и паблик-токов.

На входе в учреждение необходимо предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность, а в залах использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию. При входе в Дом культуры бесконтактным способом будет измеряться температура тела.

О пространстве

Дом культуры "ГЭС-2" расположен в здании бывшей городской электростанции, открытой в 1907 году на Болотной набережной в центре Москвы. Фонд V-A-C приобрел его в 2015 году. Историческое здание бывшей электростанции было отреставрировано по проекту архитектурного бюро Ренцо Пьяно. В Доме культуры "ГЭС-2" есть пространство для встреч и общения, кинотеатр и концертный зал, библиотека, магазины, ресторан и кафе, детская площадка, мастерские, студии и резиденции художников, выставочные залы, аудитории для публичных мероприятий и двухуровневая парковка с зарядными станциями для электромобилей.