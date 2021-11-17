Единую консультационную площадку Стройкомплекса планируют создать в Москве

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. В Москве ведется создание единой консультационной площадки столичного Стройкомплекса для решения возникающих вопросов у застройщиков и инвесторов. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Мы хотим создать единую консультационную площадку Стройкомплекса [Москвы]. Это больше, чем горячая линия, скажем так. Вот то, что застройщики, инвесторы говорят, что давайте наладим то, что можно онлайн позвонить и в процессе предоставления услуги что-то исправить, что-то проконсультировать, потому что мы что-то не понимаем, еще не знаем, или нам не хватает опыта. Вот эта площадка готовится ровно для этого", - сказал Левкин.

В презентации к выступлению Левкина уточняется, что единая консультационная площадка Стройкомплекса Москвы станет местом для обращения участников строительства по вопросам особенностей реализации строительных проектов на территории города, получения госуслуг и сервисов в сфере строительства, разъяснения причин отказа в предоставлении услуг.

Также Левкин отметил, что в Москве уже два года работает единый контактный центр (ЕКЦ) градостроительного комплекса Москвы для информационной поддержки участников строительства. Он состоит из двух линий операторов, а также к нему прикреплена электронная база, в которой сформулировано около 1,5 тыс. выверенных с юридической точки зрения ответов на постоянные задаваемые вопросы.

В свою очередь генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что в Москве представители строительства на 6,8 баллов из 10 оценивают взаимодействие органов власти в сфере строительного регулирования. Он напомнил, что в сентябре было проведено исследования "Административные барьеры в строительстве глазами московских застройщиков", которое ежегодно проводится для создания эффективного и качественного диалога между бизнесом и властью.

"Ситуация непростая в мировой экономике, в экономике страны, в экономике города. Много разных факторов, и вот на первый план вышли факторы экономические, ценовые, которые прежде всего затрудняют процесс строительства сегодня. Также говорят о сложностях с получением разрешительных документов и о нестабильности правил игры. Прежние проблемы, связанные с дефицитом денег, кредитов, заказов отошли на задний план. <…> Из проблем чаще всего говорят о подключении к инженерным сетям. Это уже традиционно так. Кроме того, в этом году отметили проблему с определением точек подключения и стоимости подключения", - подчеркнул Федоров.