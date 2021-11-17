Цифровую модель города создадут в Москве с помощью автомобилей ЦОДД

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Цифровую модель с единой электронной базой дорожных объектов создадут в Москве. Для оцифровки улиц будут использованы автомобили ЦОДД, сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы начали создавать цифровой двойник города. <…> Мы получим единую электронную базу со всеми дорожными объектами: знаками, светофорами, пешеходными переходами, остановками и всем, что связано с дорогами. ЦОДД запускает восемь спецмашин для оцифровки городских улиц", - говорится в публикации.

Там уточняется, что все изменения на дороге будут тестироваться на стадии проектирования, и эти условные эксперименты можно будет перенести "в цифру".

"Так мы можем избежать ошибок и выбрать самое эффективное решение. Наличие единой базы позволит улучшить взаимодействие с другими коллегами из смежных организаций. Так у всех будет одна актуальная карта. <…> В перспективе цифровой двойник позволит использовать данные, когда начнутся тесты беспилотного транспорта и системы подключения V2I", - заключается в посте.