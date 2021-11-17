На синей ветке метро в Москве увеличены интервалы из центра до станции "Щелковская"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на участке Арбатско-Покровской линии из центра до станции "Щелковская" увеличены по техническим причинам. Об этом сообщает в среду в громкоговоритель дежурный по станции.

"По техническим причинам поезда в сторону станции "Бауманская" следуют с увеличенным интервалом. Неисправны путевые устройства на "Электрозаводской", пассажирам рекомендуется воспользоваться альтернативными маршрутами", - объявляет дежурный на станции "Курская".

Как передает корреспондент ТАСС, ожидание поезда, следующего в сторону станции "Щелковская" на станции "Курская" после 20:10 мск составляет порядка 5 минут. Наблюдается скопление пассажиров на платформе.