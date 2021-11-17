Интервалы движения поездов синей ветке метро в Москве введены в график

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на участке Арбатско-Покровской линии из центра до станции "Щелковская" и обратно введены в график, передает корреспондент ТАСС.

Так, после 21:10 мск пассажиры Арбатско-Покровской линии на станции "Курская" ждут поезд до "Щелковской" около 1,5 минуты, до "Пятницкого шоссе" - около 3,5 минуты. Скопления людей на платформе нет.

Ранее дежурный на станции "Курская" объявлял, что из-за неисправности путевых устройств на станции "Электрозаводская" интервалы движения поездов на синей ветке столичной подземки были временно увеличены. Технические неполадки начались около 20:10 мск. Ожидание поезда, следующего в сторону станции "Щелковская", на станции "Курская" составляло порядка 5 минут и более.