Москву украсят к новогодним праздникам до середины декабря

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к установке в столице праздничных декоративных конструкций и новогодних елей, работы завершатся до середины декабря. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Традиционно мы заранее приступаем к украшению города к Новому году и Рождеству, чтобы создать у москвичей и гостей столицы особое праздничное настроение. В настоящее время ведется монтаж крупных декоративных конструкций, в том числе световых тоннелей и арок в центральной части города, завершить все работы планируем до середины декабря", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что в общей сложности установят более 4 тыс. световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами.

Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформят световыми тоннелями и светящимися цифрами "2022". На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах установят световые консоли, которые уже стали визитной карточкой новогодних московских улиц.

"На Поклонной горе вновь появится огромный новогодний шар весом 35 тонн и высотой 20 метров, у Триумфальной арки - световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки", - рассказал заммэра. На ВДНХ и в парке Горького декоративные украшения расставят не только у центральных входов, но и по всей территории. Яркое новогоднее оформление получит парк Северного речного вокзала, масштабное благоустройство которого завершилось год назад. Его территорию украсят новогодняя ель и световые шары с теплым золотистым сиянием.

Впервые празднично оформят благоустроенные территории будущего "Парка Яуза" - на участке от Ростокинского акведука до Северодвинской улицы установят шесть новогодних елей, фигуры животных, световые арки, шары и звезды.