Музей транспорта Москвы выпустил "Тройку" с изображением автомобиля МАЗ-200

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Музей транспорта Москвы совместно с Московским метрополитеном выпустил "Тройку" с изображением советского крупнотоннажного грузового автомобиля МАЗ-200 в рамках лимитированной серии карт, которая представляет будущие экспонаты основной экспозиции музея. Тираж транспортных карт составил 9,5 тыс. экземпляров, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Какие экспонаты из нашей транспортной коллекции станут частью постоянной экспозиции, посетители и любители транспорта смогут воочию узнать в 2023 году, когда откроется основное здание музея на Новорязанской улице. Но уже сейчас мы демонстрируем будущие экспонаты в рамках серии лимитированных карт "Тройка". МАЗ-200 из коллекции нашего музея всю свою жизнь трудился в роли носителя буровой установки. При реставрации в 2003 году был восстановлен в виде стандартного бортового грузовика", - приводятся в сообщении слова директора музея транспорта Москвы Оксаны Бондаренко.

Приобрести карты можно в сувенирных магазинах музея на Северном речном вокзале и в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ. Их также можно выиграть на официальных страницах в социальных сетях музея.

МАЗ-200 - первый советский тяжелый грузовик, оснащенный дизелем. Выпускался Минским автомобильным заводом с 1950 года, после передачи производства аналогичной модели ЯАЗ-200 из Ярославля. МАЗ-200, который постепенно модернизировали и модифицировали (самосвал, седельный тягач, шасси, армейский грузовик), выпускался до 1965 года.