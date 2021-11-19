Автоконтроль отходов стройки и сноса распространят на все стройобъекты Москвы в 2022 году

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Систему автоматизированного контроля перемещения отходов строительства и сноса, в том числе грунтов, распространят на все объекты строительства в Москве с 1 января 2022 года. Об этом сообщил ТАСС в пятницу руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Год назад в Москве принят соответствующий порядок и запущена автоматизированная система контроля отходов строительства, сноса зданий и вывоза грунта - АИС "ОССиГ". С помощью системы в 2021 году уже проконтролировано перемещение более 10 млн тонн отходов и грунтов с объектов строительства по госзаказу на специализированные объекты приема. С 1 января 2022 года планируется распространить автоматизированный контроль на все объекты строительства в городе Москве", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что контроль вывоза отходов с объектов строительства по государственному заказу осуществляется с применением мобильного приложения, в котором фиксируются габариты и виды перемещаемых отходов, информация об отходоперевозчике, объекте приема и другие необходимые данные. Далее движение грузового транспорта в режиме реального времени контролируется с помощью системы спутниковой навигации, которой должен быть оборудован каждый автомобиль отходоперевозчика.

Так, данные телеметрии поступают в систему и позволяют оперативно выявлять отклонения от маршрута и другие случаи, свидетельствующие о возможных нарушениях. Кроме того, на всех объектах приема отходов строительства, зарегистрированных в АИС "ОССиГ", установлено весовое оборудование, которым измеряется масса груза в кузове автомобиля, фиксируется его госномер, а также фото и видео в момент въезда и выезда.

"Оплате подлежат только рейсы автомобилей, по которым отходы строительства доставлены на утилизацию без нарушений порядка и в соответствии с зафиксированной в АИС "ОССиГ" массой отходов", - отметил руководитель департамента строительства.

Апгрейд системы

"Автоматизированная информационная система "ОССиГ" динамически развивается, внедряется дополнительный функционал. Система находится на финальном этапе развития, в рамках которого контроль за процессом перемещения строительных отходов стал еще более точным", - сообщил Загрутдинов.

Так, в июне этого года было запущено приложение "Мобильный КПТС", функционал которого значительно снижает количество нарушений. "С помощью датчиков, установленных на машине, система "ОССиГ" контролирует, что транспортные средства не сворачивают с намеченного маршрута и не останавливаются более чем на 10 минут", - пояснил руководитель департамента.

Он уточнил, что при въезде на объект приема отходов строительства и сноса камеры контрольно-измерительных пунктов распознают номер автомобиля. Затем с помощью весового оборудования определяется масса груза, по которой в случае корректности рейса и происходит расчет.

"Для градостроительной деятельности в Москве крайне важна автоматизация работы с разрешениями на перемещение отходов строительства и сноса, в том числе грунтов. И автоматизированная информационная система "ОССиГ" призвана собирать, накапливать и предоставлять эти данные. За время работы системы уже зарегистрировано более 500 тыс. рейсов", - отметил Загрутдинов.

"Умный снос" при реновации

Кроме того, в столице применяют технологию "умного сноса" при демонтаже домов в рамках программы реновации. Так, сначала выносят инженерные коммуникации; вытаскивают брошенную жильцами старую мебель, технику и ненужные вещи; отдельно убирают сантехнику. Затем снимают покрытие стен, полов и потолков, потом освобождают оконные и дверные проемы. Все вторичные материалы сортируют прямо на площадке в отдельные контейнеры - стекло, металл, твердый бытовой мусор. Последней в доме исчезает кровля.

Отходы сортируют и раздельно складывают на стройплощадке, и только потом сносят "скелет" здания. Для этого используют экскаватор со специальными гидравлическими демонтажными ножницами, которые нарезают дом на небольшие по весу и размеру части.

Железобетонные конструкции дома потом идут на строительство подъездных дорог и складов, металлолом - на переплавку, остатки утеплителя, стекла и керамики можно переработать в наполнитель для стеновых плит, лестничные пролеты - отправить на дробилку и получить добавку в бетон. За весь период реализации программы общий объем отходов может составить порядка 30 млн тонн.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июля 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошли более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные "хрущевки". Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве.

Так, в программу включены 5 176 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают порядка 1 млн жителей. Для реализации программы подобраны 533 стартовые площадки общей мощностью 8,4 млн кв. м жилья. Площадки расположены во всех административных округах города, максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.