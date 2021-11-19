В Москве перед снегопадами проверяют дорожно-уборочную и коммунальную технику

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Готовность спецтехники к зимнему периоду перепроверяют в Москве перед снегопадами. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"На 139 автомобильных базах коммунальных служб города во всех административных округах столицы проходят смотры готовности дорожно-уборочной и коммунальной техники к работе в снегопады. Еще раз проверяем состояние техники, наличие и исправность навесного оборудования. Особое внимание - сотрудникам, которые будут задействованы в уборке городских территорий от снега", - говорится в релизе.

Так, контролю подлежат водители, механизаторы, рабочие ручной уборки. Также проверяют укомплектованность бригад по очистке кровель необходимым инвентарем, средствами связи, стационарными и переносными ограждениями опасных зон; готовность аварийно-диспетчерских служб, наличие техники и необходимого аварийного запаса материалов и оборудования для работы в нештатной ситуации.

"Всего в уборке города будет задействовано 19 тыс. единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тыс. единиц сопутствующей техники", - заключается в посте.