Выставку с работами, выполненными по эскизам княгини Тенишевой, открыли в Москве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Около 100 работ, созданных по эскизам меценатки, коллекционера и художницы, княгини Марии Тенишевой, представили на выставке во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве в рамках проекта, поддержанного Фондом президентских грантов. В экспозиции представлены в том числе вышивка, изделия из глины, декоративная живопись, рассказала в пятницу ТАСС председатель правления благотворительного фонда имени братьев Могилевцевых Ирина Кеня.

"Около 100 работ по мотивам русских народных промыслов представлено на выставке, небольшая часть из них - реплики Марии Клавдиевны Тенишевой. Экспозиция открылась в рамках гранта "Наследие Тенишевой: сохранение и возрождение", - сказала Кеня.

Экспозиция представлена в трех залах, один из которых посвящен текстильным куклам, созданным участниками конкурса изготовления работ в стиле русских народных промыслов. В их числе - экспонаты из Смоленской, Брянской, Московской и Ленинградской областей. Еще в двух залах представлены изделия из глины, декоративная живопись и вышивки по эскизам Тенишевой. "В 1907 году в Париже был издан каталог под названием "Вышивка смоленских крестьянок под руководством княгини Марии Тенишевой", и из него школьницы из Брянска вышили четыре работы. Еще одна девочка из Брянска сделала вышивку лентами на основе работ Тенишевой, созданных в Париже в 1920 году", - добавила Кеня.

Проект "Наследие Тенишевой: сохранение и возрождение" направлен на развитие межрегионального сотрудничества в деле сохранения и возрождения Тенишевского наследия. На его реализацию из Фонда президентских грантов РФ выделили 1,6 млн рублей. Выставка будет работать во Всероссийском музее декоративного искусства до 25 ноября.

Княгиня Мария Тенишева (1858-1928) - коллекционер, меценат и художник, создатель художественного центра в Талашкине в Смоленской области, где работали художники И. Е. Репин, М. А. Врубель, композитор И. Ф. Стравинский, а также бывал Ф. И. Шаляпин. Увлекаясь коллекционированием, Тенишева собрала коллекцию русской и зарубежной акварели, часть которой в 1898 году подарила Русскому музею. Также составила коллекцию декоративно-прикладного и народного искусства, в 1907 году коллекции показывались в Лувре. Княгиня издавала журнал "Мир искусства", на свои средства открыла в Петербурге бесплатную студию рисования под руководством И. Е. Репина.