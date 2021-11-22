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Движение поездов на Киевском направлении МЖД возобновлено и вводится в график

Поезда курсируют в обе стороны

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Движение пригородных электричек на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД), которые опаздывали из-за перебоев в напряжении контактной сети, возобновлено. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МЖД.

"Движение поездов на участке Лесной городок - Апрелевка Киевского направления возобновлено. Поезда курсируют в обе стороны. Московская железная дорога принимает все необходимые меры для восстановления графика движения и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Утром в понедельник из-за перебоев в напряжении контактной сети было затруднено движение поездов в обе стороны на участке Лесной городок - Апрелевка Киевского направления, в том числе "Аэроэкспрессов".

"Движение поездов "Аэроэкспресс" между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково осуществляется по графику за исключением рейса отправлением в 13:00 с Киевского вокзала - он отменен", - сообщили ТАСС в компании "Аэроэкспресс".

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