Движение трамваев по Продольному проезду восстановлено после ДТП

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Движение трамваев по Продольному проезду в Москве восстановлено после аварии, в результате которой один из составов сошел с рельсов. Об этом сообщается во вторник в официально Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Восстановлено движение трамваев №11, 17 и 25 по Продольному проезду в обоих направлениях", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на Продольном проезде произошло ДТП с участием автомобиля и трамвая №25. По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте не уступил дорогу и допустил столкновение с городским транспортом. В результате столкновения произошел сход первой тележки вагона. В трамвае никто не пострадал, количество пострадавших в автомобиле уточняется.