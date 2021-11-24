График поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД изменится в ноябре - декабре

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Расписание поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменится в конце ноября - начале декабря в связи с проведением масштабных работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В ночное время 25-26 ноября и 29 ноября - 8 декабря с 23:20 мск до 05:20 мск закрыт первый путь на участке Тушинская - Павшино. В указанное время поезда будут следовать по одному пути поочередно в обоих направлениях с увеличенным интервалом. На прилегающих участках интервал движения также будет увеличен. У некоторых электропоездов изменится режим остановок. Ряд пригородных поездов проследует по укороченным маршрутам от и до станций Нахабино, Стрешнево, Курьяново и Курского вокзала", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, с 18:00 мск 27 ноября до 11:00 мск 28 ноября будет закрыт первый путь на участке Рижский вокзал - Красный Балтиец. Работы здесь связаны со строительством новой станции МЦД Марьина Роща. В первой половине дня в воскресенье, 28 ноября, до 10:55 мск со станции Каланчевская не будут отправляться поезда в сторону Нахабино. Последний поезд с Каланчевской отправится в 00:58 мск, а первый - 10:55 мск.

"Для поездки в Нахабино в указанное время пассажиры могут воспользоваться Рижским вокзалом и станциями Рижского радиуса. Интервал движения поездов будет сильно увеличен. Это также коснется всех электропоездов на МЦД-2 во время проведения работ", - уточнили в пресс-службе ЦППК.

Также в ночное время 28-29 ноября с 22:50 мск до 05:30 мск будет закрыт второй путь на станции Люблино-Сортировочная. В связи с этим не будет движения поездов на участке Курский вокзал - Царицыно. 28 ноября последний поезд с Курского вокзала отправится в 22:12 мск, 29 ноября первый - 05:41 мск. Последний поезд на Москву от станции Царицыно отправится в 22:15 мск, первый - 05:39 мск.

"Пригородные поезда будут курсировать с увеличенным интервалом. Работы проводятся ночью, рано утром и в выходные дни - во время наименьшего пассажиропотока", - подчеркнули в ЦППК.