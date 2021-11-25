"Тройку" с эффектом дополненной реальности выпустили к 10-летию электронных госуслуг

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пассажиры Московского метрополитена смогут приобрести новую карту "Тройку" с эффектом дополненной реальности, которая посвящена 10-летию городских электронных сервисов и услуг. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Такую "Тройку" выпустили ограниченным тиражом в 10 тыс. экземпляров, ее можно приобрести с 25 ноября в кассах станций Кольцевой линии метро и внутри кольца.

Как отметил министр правительства столицы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, такая карта есть в двух цветах: черном и белом. В ее оформлении использовали элементы дизайна портала mos.ru.

Для эффекта дополненной реальности нужно навести на карту камеру с включенной Instagram-маской. На экране после этого появится анимация, которая напомнит о 10-летии городских онлайн-сервисов и услуг.