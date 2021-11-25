Марафон по профориентации для молодежи с инвалидностью пройдет в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Онлайн-марафон для школьников и студентов с инвалидностью "Профориентация через сказку" стартует 6 декабря в столичном центре занятости "Моя карьера", рассказали ТАСС в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Мероприятие пройдет в партнерстве с Благотворительным фондом "Благо дари миру".

"Более 100 ребят из коррекционных школ, колледжей и психоневрологических интернатов под руководством опытных наставников и педагогов будут постигать азы востребованных профессий - журналиста, фотографа, видеооператора, сценариста, блогера. Обучающие программы адаптированы для разных нозологий участников", - рассказали в пресс-службе.

Кроме этого, 7 декабря пройдет онлайн-презентация возможностей программы "Доступная работа". Эксперты центра подробно расскажут, как можно освоить востребованные на рынке труда навыки, получить помощь в трудоустройстве, построить успешную карьеру.

"Более 50 московских компаний представят актуальные предложения трудоустройства для самого широкого круга соискателей. Так, 8 декабря - "Работа для свободных людей" - вакансии с возможностью удаленной работы и гибким графиком для мам и студентов, 9 декабря - "День профессионалов" - предложения для специалистов из разных сфер с опытом работы, 10 декабря - "Фестиваль брендов" - вакансии крупных и известных компаний для тех, кто настроен сделать карьеру", - добавили в пресс-службе департамента.

В центре "Моя карьера" все услуги оказываются бесплатно. Очные мероприятия доступны по предварительной записи при наличии паспорта, QR-кода или прививочного сертификата на бумажном носителе. Подробнее узнать о мероприятиях можно на сайте центра занятости "Моя карьера".