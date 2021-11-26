В киносети "Москино" пройдет серия показов к 80-летию битвы за Москву

МОСКВА, 26 ноября./ТАСС/. Киносеть "Москино" организует серию кинопоказов к 80-летию битвы за Москву. Главной площадкой для этого мероприятия станет кинотеатр "Художественный", сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В честь этого памятного события 5 и 6 декабря на большом экране покажут фильмы, посвященные обороне города. Центральной площадкой станет кинотеатр "Художественный". Также показы пройдут в "Сатурне", "Туле", "Спутнике" и "Полете". Все сеансы бесплатны, чтобы посетить их, нужно предварительно зарегистрироваться", - говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте сети кинотеатров. Программа начнется с демонстрации рабочих материалов военной драмы "Первый "Оскар" режиссера Сергея Мокрицкого, премьера которой запланирована на 2022 год. В основе сюжета - подлинная история съемок знаменитого фильма "Разгром немецких войск под Москвой" (1942) Леонида Варламова и Ильи Копалина. Речь идет о подготовке Москвы к боевым действиям, о том, как жители добровольно уходили на фронт и как Советская армия освобождала подмосковные города и села.

Также 5 декабря на большом экране можно будет посмотреть фильм Маргариты Захаровой и Алисы Насртдиновой "Москва 1941-1945. Хроники будней" (2020). Это своеобразный сборник архивных видеоматериалов о жизни москвичей в годы войны. Картину покажут в 14:00 в кинотеатре "Сатурн" и в 15:00 в "Полете".

"Москино" - учреждение в структуре Департамента культуры Москвы, управляющее сетью из 13 городских кинотеатров. В них ежегодно организуют кинопоказы, приуроченные к памятным датам, проводят фестивали авторского кино, премьеры новых фильмов и встречи с известными режиссерами. В синематеке "Москино" хранится около девяти тысяч пленочных копий классики советского кинематографа.