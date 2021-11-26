Вестибюлю станции московского метро "Красные ворота" вернут исторический вид

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Фасад северного вестибюля станции "Красные ворота" Сокольнической линии московского метрополитена, расположенный на Садовом кольце, освободят от строительных лесов до конца 2021 года. Строители завершают ремонт кровли и реставрацию фасада, а также восстанавливают его утраченный цвет, сообщил ТАСС в пятницу замдиректора ГКУ "Дирекция капитального ремонта" Владимир Фомин.

Как убедился корреспондент ТАСС, в настоящее время входная группа станции столичной подземки обнесена строительными лесами и брезентовым тепловым контуром для обеспечения необходимой температуры для проведения ремонтных работ при неблагоприятных погодных условиях. При этом вход в столичную подземку для пассажиров не ограничен.

"Мы проводим работы в рамках гарантийных обязательствам, по результатам претензиционной работы к организации-подрядчику, которая завершила ремонт вестибюля в 2018 году. <…> Комплексно работы с вестибюлем, кровлей, фасадом будут выполнены в соответствии с требованиями департамента культурного наследия - мы находимся в стадии завершения, в течение двух недель закончим данные работы, разберем "тепляк", предъявим объект балансодержателю и пригласим на комиссию департамент культурного наследия", - сказал Фомин.

Он уточнил, что ранее дирекция провела обследование данного транспортного объекта до момента истечения гарантийных сроков, в рамках которого к выполненным работам были выявлены нарекания. "На фасаде образовались волосенные трещины. Кроме того, через некоторое время [после завершения ремонта вестибюля] цвет перестал соответствовать изначальной гамме - под воздействием окружающей среды и внешних факторов", - добавил замдиректора. В результате подрядчика обязали провести строительно-монтажные работы до нормативных значений в рамках гарантийных обязательств за свой счет. Они были начаты в августе этого года.

"Специалисты подобрали необходимый оттенок цвета фасада, ведется очень строгий контроль выполнения качества работ по нанесению терразитовой штукатурки, производится постоянный замер температур. <…> Данный объект является объектом культурного наследия, поэтому подрядчик выполняет еще и дополнительные работы для обеспечения его сохранности и приведения в первоначальный вид 1935 года", - сказал Фомин. Он подчеркнул, что подрядчик продолжит нести гарантийные обязательства после завершения работ.

Вестибюль одной из старейших станций московского метро, открытой в 1935 году, в 2016 году закрыли на ремонт 2 января и открыли для входа пассажиров 1 июня. В течение 5 месяцев там проводились работы по замене эскалаторов, установленных в 1954 году, и реконструкция самого вестибюля. Кроме того, в ходе работ были заменены инженерные сети, кабельные, сантехнические и вентиляционные коммуникации, системы видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации. Здесь также отремонтировали кассовый зал и установили новые турникеты со стеклянными створками.