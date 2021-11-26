В Москве отреставрировали народную обсерваторию в Парке Горького

МОСКВА, 26 ноября./ТАСС/. Специалисты отреставрировали народную обсерваторию Парка Горького в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Обсерватория в Парке Горького - очень интересная постройка. Ее облик практически не менялся за десятки лет. Изящная ротонда с двумя полукруглыми лестницами до сих пор встречает гостей в конце аллеи, неподалеку от главного входа. Сейчас специалисты полностью привели ее в порядок под контролем нашего ведомства. Теперь москвичи могут вновь любоваться этим сооружением в его первозданном виде", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Народная обсерватория Парка Горького - выявленный объект культурного наследия. Комплексная реставрация этого здания прежде не проводилась, несущие конструкции за минувшие десятилетия пришли в аварийное состояние. Проект работ был утвержден столичным Департаментом культурного наследия летом 2020 года. Они продлились 180 дней. Все это время обсерватория была закрыта для посетителей.

"Во время реставрации специалисты восстановили полукруглые лестничные марши, привели в порядок ступени из саянского мрамора, а также перила и ограждения. Кроме того, устранили повреждения в кирпичной кладке. Фасады здания очистили с помощью пара и покрасили заново в красный и белый цвета. Купол обработали составами, защищающими от ржавчины. На площадке под лестницами, ведущими в обсерваторию, заменили керамогранитную плитку", - говорится в сообщении.

Кроме того, привели в порядок полукруглую зону для посетителей на втором этаже обсерватории. В интерьерах частично восстановили и частично заменили напольное покрытие, металлические ограждения внутренних лестниц, оконные рамы (включая окошко кассы). Латунные дверные ручки и петли воссоздали в стилистике, характерной для фурнитуры 1950-х годов. Также укрепили металлоконструкции перекрытий и штукатурные защитные слои.