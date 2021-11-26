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Около 2 тыс. тонн антигололедных реагентов заготовлено к зиме на вокзалах МЖД

На 17 центральных и 225 малых вокзалах проведены работы по текущему содержанию систем водоснабжения и теплоснабжения

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Все вокзалы Московской железной дороги (МЖД) подготовлены к зиме. На 17 центральных и 225 малых вокзалах проведены работы по текущему содержанию систем водоснабжения, теплоснабжения, заготовлено около 2 тыс. тонн антигололедных реагентов, сообщила в пятницу пресс-служба Московской железной дороги.

"На 17 центральных и 225 малых вокзалах проведены работы по текущему содержанию систем водоснабжения, вентиляции и прочего инженерного оборудования, а также опрессовка систем теплоснабжения. Для обработки пассажирских платформ и привокзальных площадей от снега и наледи заготовлено около 2 тыс. тонн песко-смеси и других антигололедных реагентов. В период снегопадов очистку пассажирской инфраструктуры будет осуществлять 177 единиц специализированной техники - механизированных снегоуборочных машин и тракторов", - говорится в сообщении.

Кроме того, работники компании, которые будут привлекаться к уборке снега, полностью обеспечены ручным снегоуборочным инвентарем и спецодеждой. Все они прошли обучение по работе в зимний период.

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