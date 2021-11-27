В Москве появится надземный пешеходный переход на МКАД длиной более 300 м

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Самый длинный надземный пешеходный переход на Московской кольцевой автодороге (МКАД) планируют построить в Москве, его протяженность составит 317,74 м. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра столицы.

"По проекту реконструкции развязки на пересечении с улицей Верхние Поля будет построен самый длинный надземный пешеходный переход на МКАД. В этом районе располагается много крупных торговых и коммерческих объектов, которые посещает большое количество людей", - отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Пешеходный переход расположится вдоль левоповоротного съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. Две башни-схода разместят по обе стороны улицы Верхние Поля, а две другие - по обе стороны МКАД. Выход с внешней стороны автодороги позволит пройти к крупному торговому центру на 14-м км МКАД.

Переход оборудуют четырьмя лифтами, кроме того, там появятся служебные помещения и электрощитовые. Также предусмотрена установка водомерного узла и системы видеонаблюдения. На пролетных строениях и башнях-сходах сделают декоративные светопрозрачные ограждения. Его протяженность составит 317,74 м.

"До конца 2023 года в Москве планируется построить 266 км дорог, 88 искусственных сооружений и 54 пешеходных перехода", - добавляется в материале.