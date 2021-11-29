В Москве появились навигационные указатели к Троице-Сергиевой лавре

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Специальные навигационные указатели по маршруту "Дорога в лавру" установили в Москве для паломников, туристов и спортсменов. На каждом из указателей есть QR-код, который ведет на страницу цифрового туристического сервиса Russpass, сообщается в понедельник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Чтобы паломникам, туристам и спортсменам было проще планировать свое путешествие, в городе установили специальные указатели по маршруту "Дорога в лавру". Раньше подобные указатели встречались только на территории Московской области. Здесь размещена информация об истории зарождения паломнического маршрута в Троице-Сергиеву лавру, а также опубликована подробная карта и Подорожная грамота - памятный документ для паломника, который можно распечатать. В грамоте принято отмечать посещение каждого храма, также ее можно получить в Иверской часовне на Красной площади, в самом начале маршрута", - говорится в сообщении.

Московская часть путешествия проходит по территории Центрального и Северо-Восточного административных округов. На сегодняшний день в Москве установлено 66 навигационных указателей. В скором времени к ним добавятся еще 90. Они будут указывать путь до МКАД. "Наибольшей популярностью пользуется маршрут, дополнительно включающий посещение различных достопримечательностей как в Москве, так и в городах Подмосковья. Его протяженность составляет почти 120 км, 23 км из которых проходят по улицам столицы. На преодоление всего пути пешком требуется от трех до пяти дней. На велосипеде это расстояние можно проехать в среднем за два дня", - отмечается на портале.

Паломничества православных христиан и духовенства в Лавру начались еще в XIV веке, их совершали как знать, так и простые люди. Это была тропа, по которой шли сначала к преподобному Сергию Радонежскому, а позже в Троицкий храм лавры. В память о том, что преподобный не ездил на лошадях, дорогу преодолевали пешком.

Russpass поможет сделать путешествие насыщенным и познавательным без помощи гида. Например, в сервисе есть дополнительный маршрут "От Москвы до Сергиева Посада: по следам древней дороги", который немного отличается от исторического паломнического и предлагает дополнительно посетить ряд достопримечательностей.