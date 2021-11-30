Сильный ветер до 25 м/с ожидается до вечера вторника в Москве

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду в ближайшее время и до вечера вторника.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10:00 до 21:00 30 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 20-25 метров в секунду", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В связи с непогодой в министерстве рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям советуют парковать машины вдали от деревьев.