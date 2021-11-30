{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сильный ветер до 25 м/с ожидается до вечера вторника в Москве

В МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не парковаться у деревьев

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду в ближайшее время и до вечера вторника.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10:00 до 21:00 30 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 20-25 метров в секунду", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В связи с непогодой в министерстве рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям советуют парковать машины вдали от деревьев.

Стадион "Москвич" планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2022 года
Общая площадь спортивного сооружения увеличится в пять раз
Читать полностью