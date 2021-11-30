Дом-булочную купца Филиппова в центре Москвы реконструируют под гостиницу

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Девелопер Luxe Properties проведет реконструкцию дома купца Филиппова на Тверской улице, д. 10, стр. 1 в Москве. В здании разместят гостиничный комплекс с апартаментами, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"Выдано разрешение на строительство гостиничного комплекса с апартаментами в Тверском районе. Документ позволяет специализированному застройщику "Люксъ отель" совместно с девелопером Luxe Properties провести реконструкцию здания "Дом Д. И. Филиппова с булочной, кондитерской и кофейной 1885-1892 годов", - говорится в сообщении со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

После реконструкции в здании разместят гостиничный комплекс под управлением международного оператора Corinthia Hotels Group почти на 50 номеров и около 100 апартаментов с подземным паркингом на более 100 мест. Общая площадь объекта превысит 40 тыс. кв. м.

Застройщик планирует восстановить габариты исторических помещений, а также известную Филипповскую булочную. Будут воссозданы образцы сохранившихся архитектурных элементов: лепнина ручной работы, картуши, кариатиды, русты фасадов. Проектом гостиничного комплекса с апартаментами занимается архитектурное бюро Speech, дизайном интерьеров - британская GA Design.

"Мы сохраняем то, что дошло до наших дней, воссоздаем былую красоту, но с гостиницей и апартаментами современного делюкса", - приводятся слова председателя совета директоров специализированного застройщика "Люксъ отель" и президента девелоперской компании Luxe Properties Надера Надера.

До революции 1917 года здание принадлежало семье купцов Филипповых. Потом там располагались отель "Люкс" и пекарня с булочной.