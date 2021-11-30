Москвичи записали детей в первый класс на mos.ru более 517 тыс. раз

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Возможность записывать детей в первый класс онлайн на портале mos.ru появилась у москвичей 10 лет назад, она актуальна для родителей, которые хотят, чтобы их будущий первоклассник обучался в школе, не закрепленной за их детским садом. С момента запуска услуги этой возможностью воспользовались более 517 тыс. раз, сообщил ТАСС во вторник министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"Электронные услуги и сервисы, связанные с образованием, традиционно остаются одни из самых востребованных. Родители могут контролировать посещаемость ребенка и его оценки, заботиться о его питании, записывать в кружки и секции, а также помогать ему в учебе с помощью материалов Библиотеки МЭШ. Благодаря развитию городской цифровой экосистемы вся необходимая информация об обучении ребенка всегда доступна родителям не только в десктоп-версии, но и в городских мобильных приложениях. Все это позволяет москвичам всегда быть в курсе успехов их детей и вместе с педагогами принимать активное участие в образовательном процессе", - отметил Лысенко.

Подать электронное заявление о приеме ребенка в первый класс для обучения с 1 сентября 2022 года московские родители смогут с 1 апреля 2022 года. В электронном виде заявление подается, если ребенок поступает не в первый класс школы, закрепленной за посещаемым детским садом, или если ребенок ранее не посещал детский сад. При этом если родители хотят, чтобы их ребенок обучался в школе, к которой прикреплен посещаемый им детский сад, обращаться к электронной услуге нет необходимости: зачисление произойдет простым переводом.

"Мы стараемся делать все, чтобы максимально упростить жизнь московским родителям, в том числе постоянно внедряя и совершенствуя электронные услуги, которые позволяют существенно экономить время. Стоит отметить, что эти услуги с каждым годом находят все больший отклик у мам и пап. В настоящее время для школьников и их родителей доступен комплекс услуг, позволяющих сделать выбор питания, записаться в кружки, секции и группу продленного дня, узнать информацию о текущей успеваемости и посещении занятий, уточнить домашнее задание", - добавила председатель комитета государственных услуг Елена Шинкарук.

Кроме того, на портале mos.ru родители могут в течение учебного года перевести ребенка в другую школу максимально просто и быстро. Если в учетной записи пользователя данные ребенка уже указаны, они автоматически предзаполнят форму. Эта возможность доступна на mos.ru с 2015 года. В 2021 году ею воспользовались почти 179 тыс. раз, а с момента запуска - более 900 тыс. раз.

Цифровая столица

Первая электронная услуга в Москве была запущена 14 июля 2011 года, ей стало оформление разрешения на работу такси в столице. За десять лет Москва прошла путь до создания масштабной цифровой экосистемы, которая помогает горожанам решить практически любой бытовой вопрос онлайн, не тратя время на сбор справок и поездки в органы власти. В топе электронных госуслуг по итогам десятилетия оказались запись в кружки, спортивные секции, дома творчества, запрос доступа к электронной медицинской карте, оформление разовых пропусков на проезд грузового транспорта в зонах ограничений, а также прием заявлений на запись в детский сад и оформление социальной карты учащегося.

"На портале мэра Москвы mos.ru представлено уже более 380 онлайн-услуг и сервисов, сегодня ими пользуются уже более 14,4 млн человек. Для доступа ко всем возможностям необходима полная подтвержденная учетная запись. Получить ее можно онлайн, в том числе с помощью подтвержденной учетной записи портала gosuslugi.ru, а также в любом центре госуслуг "Мои документы", - уточнили в пресс-службе департамента информационных технологий.