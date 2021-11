Отборочный тур конкурса рисунков к юбилею полета Гагарина пройдет в Музее космонавтики

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Национальный отборочный тур международного конкурса детских рисунков, посвященный 60-летию первого полета человека в космос Юрия Гагарина, пройдет в главном зале московского Музея космонавтики 2 декабря. Работы победителей из России будут экспонироваться на финальной выставке 2021 года в галерее Карусель дю Лувр (Париж, Франция), рассказали ТАСС в пресс-службе музея.

"2 декабря 2021 года Международная ассоциация культурной дипломатии "We are the World events" при поддержке московского Музея космонавтики проводит национальный отборочный тур международного конкурса детских рисунков, посвященного юбилейной дате - 60-летию первого полета человека в космос Юрия Алексеевича Гагарина. В конкурсе принимают участие около 60 школьников от 7 до 17 лет из 35 стран мира", - отметили в пресс-службе.

Работы конкурсантов будут расположены среди космических экспонатов.

"Выставки детских рисунков являются началом большого образовательного проекта под эгидой Международной ассоциации культурной дипломатии "We are the World events", цель которого - поддержка юных талантов в странах мира. Сегодняшние дети - это лидеры завтрашнего дня, поэтому наша задача - помочь детям из разных стран объединиться, а язык искусства понятен всем", - рассказала президент Международной ассоциации культурной дипломатии Стефани Гаспар.

Об организаторах

В Москве проект реализуется при поддержке партнеров - Русского космического общества, Всемирной федерации Spils/Art и Фонда памяти дипломата Андрея Карлова.

Международная ассоциация культурной дипломатии - это культурный и образовательный проект, инициированный Стефани Гаспар, внучкой посла Советского Союза, который многие годы занимался укреплением дипломатических связей между странами. В рамках проекта, начиная с 2018 года, ежегодно в городах 35 стран проводятся выставки-конкурсы детских рисунков на актуальные темы. В 2022 году темой конкурса объявлена экология. Международной ассоциацией культурной дипломатии запланированы мероприятия в разных городах планеты. Выставки детских рисунков пройдут в Лос-Анджелесе (США) - март 2022, Минске, (Беларусь) - апрель 2022, Дубае (ОАЭ) - май 2022, Москве (Россия) - ноябрь 2022, Париже (Франция) - декабрь 2022, Монте-Карло (Монако) - время проведения согласуется.

Сегодня Музей космонавтики входит в тройку самых посещаемых музеев департамента культуры города Москвы. Современная экспозиция состоит из восьми выставочных залов. Коллекция насчитывает более 100 000 единиц хранения: образцы ракетно-космической техники, вещественные реликвии, документы, филателию, нумизматику, предметы декоративно-прикладного искусства, коллекции живописи и графики.