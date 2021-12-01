Новый тематический поезд начал курсировать на Арбатско-Покровской линии метро

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Тематический поезд "Сила конкуренции" запустили на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Пассажиры могут узнать, каким образом конкуренция улучшает экономическую и социальную ситуацию в городе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"На Арбатско-Покровской линии метро начал курсировать поезд "Сила конкуренции". Каждый из 10 вагонов состава посвящен совершенствованию различных сфер жизни Москвы, среди которых экономика, здравоохранение, промышленность, бизнес, культура, технологии и досуг", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, последние 10 лет в Москве ведется системная работа по созданию необходимых условий для развития конкуренции и обеспечению открытости конкурсных процедур. Одним из инструментов для создания комфортной конкурентной среды для всех участников является портал поставщиков города Москвы, который сегодня объединяет более 240 тыс. предпринимателей и заказчиков из 39 регионов России.

Современные технологии позволили превратить вагоны в информационные центры. С их помощью пассажиры узнают, каким образом конкуренция улучшает экономическую и социальную ситуацию в Москве.

Идея создания такого тематического поезда принадлежит столичному департаменту по конкурентной политике.

"Конкуренция может и должна быть честным соревнованием, которое помогает развиваться как отдельным людям, так и целым городам. Будем рады, если наш поезд вдохновит кого-то на открытие собственного бизнеса, расширение уже существующего дела, а кто-то просто посмотрит на жизнь столицы другими глазами", - добавил глава департамента Иван Щербаков.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, это уже 22-й брендированный состав, который запустили с начала года.