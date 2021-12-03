К 80-летию битвы за Москву в столичных музеях, парках и кинотеатрах пройдут мероприятия

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Тематическую онлайн- и офлайн-программу к 80-летию битвы за Москву подготовили музеи, парки и городские кинотеатры. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Культурные площадки Москвы - библиотеки, детские школы искусств, кинотеатры и парки - подготовили онлайн- и офлайн-программу. Запланировано более 20 мероприятий. Например, москвичей ждет выставка работ военных фотокорреспондентов, концерты, кинопоказы. Для аудитории помладше пройдут театральные представления, мастер-классы и викторины", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Так, например, 5 декабря государственный музей обороны Москвы проведет мероприятие "Заря Победы". В программе - экскурсия по постоянной экспозиции музея "Великий подвиг защитников Москвы", праздничный концерт, мастер-класс, квест-викторина и показ документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой".

"Музей героев Советского Союза и России подготовил к 5 декабря комплексную программу мероприятий, посвященную дню воинской славы. В 12:00 состоится мемориальная акция у памятника рабочим Черемушкинского кирпичного завода, погибшим в Великой Отечественной войне. В рамках выставки "Они отстояли Москву" в 14:00 пройдет лекция, где слушатели познакомятся с галереей портретов участников битвы за Москву из собрания Музея героев Советского Союза и России", - говорится в с сообщении.

Также 5 декабря в детской музыкальной школе имени М. И. Табакова пройдет Ассамблея духовых оркестров учебных заведений. В программе концертные номера духовых оркестров - лауреатов и участников грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства разных лет. В исполнении творческих коллективов прозвучат военные, классические, современные композиции. Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале центра профессионального мастерства "Духовые инструменты". Начало в 12:00.

В свою очередь киносеть "Москино" организует мероприятие в кинотеатре "Художественный". В программе - первая демонстрация рабочих материалов со съемочной площадки нового фильма Сергея Мокрицкого "Первый "Оскар" и показ легендарного документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" (режиссеры - Леонид Варламов и Илья Копалин).