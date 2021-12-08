Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево 11 декабря будут отправляться с Савеловского вокзала

МОСКВА, 8 декабря./ТАСС/. Все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево 11 декабря, а также один поезд ранним утром 12 декабря будут отправляться с Савеловского вокзала из-за проведения плановых работ на железной дороге, сообщили в пресс-службе "Аэроэкспресса".

"11 декабря все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут отправляться только с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Конечной станцией при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 12 декабря поезд в 5:20 отправится в Шереметьево также с Савеловского вокзала. Все остальные аэроэкспрессы с 12 декабря будут курсировать по новому графику. "Это связано с запуском реверсивного движения на участке от Белорусской до Савеловской - поезда будут следовать поочередно по одному пути в обе стороны", - пояснили в компании.

Кроме этого, часть поездов "Аэроэкспресс" 11 декабря продолжит курсировать на участке от Одинцово до Белорусского вокзала в режиме МЦД. Поезда компании, задействованные на этом участке, в аэропорт Шереметьево не проследуют.

3 декабря пресс-служба "Аэроэкспресс" сообщила, что изменит график движения поездов в аэропорт Шереметьево с 12 декабря на период закрытия одного из участков. Часть аэроэкспрессов продолжит сквозное движение от Одинцово до Шереметьево. Другая часть рейсов с 12 декабря будет отправляться в аэропорт с Белорусского вокзала, а также с Савеловской и Окружной каждые 30-40 минут, из Одинцово и станций на участке до Белорусского вокзала - каждые 70 минут. Время в пути не изменится. При этом режим работы аэроэкспрессов будет увеличен: отправиться в аэропорт с Белорусского вокзала можно будет с 5:15 до 00:30, из аэропорта - с 4:43 до 00:03. Изменение коснется и платформы прибытия и отправления аэроэкспрессов на Белорусском вокзале. Все поезда компании будут останавливаться на ближайшем к терминалу "Аэроэкспресс" 12-м пути, наиболее удобном для пассажиров с багажом.