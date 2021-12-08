Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Москву на ВДНХ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Дед Мороз из Великого Устюга 9 декабря приедет в Москву на ВДНХ. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ВДНХ.

"Девятого декабря ВДНХ приглашает детей и их родителей встретиться с главным российским Дедом Морозом. Он специально приедет на выставку, чтобы поздравить посетителей с наступающими праздниками, а также лично забрать новогодние письма в филиале своей почты в "Союзмультпарке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что путешествие по ВДНХ Дед Мороз начнет от Музея Гаража особого назначения ФСО России, где ему предоставят праздничный транспорт - парадный кабриолет ЗИЛ-41044.

"На самый большой каток Москвы, расположенный на Главной аллее выставки, он прибудет в 17:15. Гости ледовой площадки смогут сфотографироваться с зимним волшебником и поиграть с любимыми героями - котом Матроскиным и хоккеистами из мультфильма "Шайбу! Шайбу!". Тематическая программа продлится до 17:50, вход по билетам на каток", - уточнили в пресс-службе.

А с 18:00 до 19:00 Дед Мороз будет ждать гостей в "Союзмультпарке" (павильон № 7). Он откроет праздничный сезон мультимедийного центра и заберет новогодние письма из своего филиала. Детей и их родителей ждут веселая мультдискотека и фотосессии. Билеты в "Союзмультпарк" доступны на сайте проекта.