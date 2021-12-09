На севере и северо-западе Москвы обновили трамваи

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Исключительно современные трамваи с низким полом курсируют на севере и северо-западе Москвы. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В САО и СЗАО теперь ходят только современные односекционные и трехсекционные трамваи с низким полом. Мы полностью обновили трамвайный парк в этих округах: недавно на маршруты вышли еще 12 самых бесшумных и инновационных "Витязей-Москва". Все новые трамваи с системой климат-контроля, мультимедийными экранами и USB-разъемами для зарядки", - говорится в публикации.

Как уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации, на данный момент полностью обновлен подвижной состав трамвайных депо им. Русакова, депо им. Баумана и Октябрьского, а также Краснопресненского трамвайного депо.

"Сейчас на 87% московских маршрутов работают только низкопольные односекционные и трехсекционные вагоны. Более 70 из них вышли на линию в этом году. Это не только делает поездки москвичей комфортнее, тише и безопаснее, но и полностью преображает внешний вид города. До конца 2023 года мы планируем полностью обновить трамвайный парк Москвы", - отметил Ликсутов.