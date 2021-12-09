Более 240 тыс. раз москвичи записали своих питомцев к ветеринарам через mos.ru

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Владельцы домашних животных более 240 тыс. раз записались на прием к ветеринарам через портал mos.ru за три года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы.

"Услуга "Запись к ветеринарному врачу" на портале mos.ru появилась три года назад. За это время более 240 тыс. раз жители столицы записали своих питомцев к специалисту при помощи этого сервиса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с помощью сервиса на mos.ru можно записать свое домашнее животное в любую из 26 государственных ветеринарных клиник столицы на вакцинацию, груминг, клинико-диагностические и лабораторные исследования, чипирование, оформление ветеринарно-сопроводительных документов, получить услуги терапевта, офтальмолога, стоматолога, хирурга, а также вызвать специалиста на дом. Онлайн-запись на прием к ветеринарам открыта как для кошек и собак, так и для других питомцев.

"Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель столицы, у которого есть питомец, мог рассчитывать на высококвалифицированную помощь в государственных ветклиниках. Однако высокие стандарты оказания услуг в столице обязывают следить не только за качеством оказываемой помощи, но и развивать электронные сервисы, которые позволяют москвичам получать услуги быстро и просто", - добавил председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин, чьи слова приводятся в сообщении.