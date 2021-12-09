При строительстве открывшихся участков БКЛ метро задействовали 9 тоннелепроходческих щитов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Девять тоннелепроходческих щитов различного диаметра было задействовано при проходке тоннелей между станциями "Мневники" и "Каховская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Накануне на этом участке для пассажиров было открыто движение, сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Работы по сооружению тоннелей на участке Большого кольца столичной подземки от "Мневников" до "Каховской", движение на котором открылось в Москве, вели девять тоннелепроходческих щитов различного диаметра. Двухпутные перегоны между станциями "Мневники", "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково" проложили щиты-гиганты диаметром 10 м - "Надежда" и "Лилия". Остальные тоннели являются однопутными и были пройдены стандартными 6-метровыми тоннелепроходческими комплексами", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Перегоны на юге БКЛ в однопутном исполнении между "Каховской", "Зюзино", "Воронцовской" и "Новаторской" прошли "Роза" и "Наталия", а станции юго-запада Большого кольца связали между собой щиты "Мария", "Полина", "Галина", "Евгения" и "Дарья", отметил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

"Работы велись под жилой застройкой, парковыми зонами, объектами железной дороги и улично-дорожной сети, а также под акваторией Москвы-реки, при этом проходка осуществлялась в штатном режиме, с соблюдением всех норм и требований. Также выполнялся круглосуточный мониторинг сохранности объектов на поверхности и в зоне строительства", - подчеркнул Кравцов.

Он добавил, что всего на данных участках было пройдено почти 24 км тоннелей.

Движение по десяти станциям БКЛ: "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская" было запущено 8 декабря. Большая кольцевая линия - флагманский мегапроект столичного метростроения. Ее длина составит 70 км, на ней разместится 31 станция, 22 из которых уже открыты.